«Обожаю Париж». Арина Соболенко опубликовала свежие фото с прогулки со своим бойфрендом

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях свежий пост, разместив в нём эффектные фото с прогулки по Парижу (Франция) вместе со своим бойфрендом — бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом.

«Обожаю Париж», — подписала пост Соболенко, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Соболенко в Париже принимает участие в «Ролан Гаррос» — 2025. На старте соревнований Арина разгромила россиянку Камиллу Рахимову (75-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:0. Следующей соперницей белоруски станет 97-я ракетка мира из Швейцарии Хиль Белен Тайхман.