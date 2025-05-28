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«Обожаю Париж». Арина Соболенко опубликовала свежие фото с прогулки со своим бойфрендом

«Обожаю Париж». Арина Соболенко опубликовала свежие фото с прогулки со своим бойфрендом
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях свежий пост, разместив в нём эффектные фото с прогулки по Парижу (Франция) вместе со своим бойфрендом — бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом.

«Обожаю Париж», — подписала пост Соболенко, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Соболенко в Париже принимает участие в «Ролан Гаррос» — 2025. На старте соревнований Арина разгромила россиянку Камиллу Рахимову (75-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:0. Следующей соперницей белоруски станет 97-я ракетка мира из Швейцарии Хиль Белен Тайхман.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		0
         
Камилла Рахимова
86
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
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