Дрейпер — о допинг-контроле: иногда ты пукаешь от того, что сильно дуешься

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал о неловких ситуациях во время сдачи допинг-тестов.

«Процесс сдачи допинг-теста — трудный момент. Иногда ты так сильно дуешься, что пукаешь прямо рядом с работниками из антидопинговой службы. У них тоже тяжёлая работа. Это очень интимная ситуация, многие люди раздражаются. Иногда это очень трудно. Если очень поздно, то появляются проблемы со сном. Конечно, бывают неловкие моменты», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

Ранее Джек Дрейпер вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте соревнований он со счётом 3:6, 6:1, 6:4, 6:2 обыграл 68-ю ракетку мира из Италии Маттию Беллуччи.