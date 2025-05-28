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Дрейпер — о допинг-контроле: иногда ты пукаешь от того, что сильно дуешься

Дрейпер — о допинг-контроле: иногда ты пукаешь от того, что сильно дуешься
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Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал о неловких ситуациях во время сдачи допинг-тестов.

«Процесс сдачи допинг-теста — трудный момент. Иногда ты так сильно дуешься, что пукаешь прямо рядом с работниками из антидопинговой службы. У них тоже тяжёлая работа. Это очень интимная ситуация, многие люди раздражаются. Иногда это очень трудно. Если очень поздно, то появляются проблемы со сном. Конечно, бывают неловкие моменты», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

Ранее Джек Дрейпер вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте соревнований он со счётом 3:6, 6:1, 6:4, 6:2 обыграл 68-ю ракетку мира из Италии Маттию Беллуччи.

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