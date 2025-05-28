Рублёв: я первые два сета играл сам с собой, Харрис особо ничего не делал

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, чем его удивил матч на старте «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге Рублёв (17) со счётом 6:4, 4:6, 6:3, 6:1 обыграл 227-ю ракетку мира из ЮАР Ллойда Джорджа Харриса (Q).
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«По ощущениям я первые два сета играл сам с собой. Пытался выступать агрессивно, пытался действовать свободно, но как-то не получалось. Просто сам с собой: сам ошибаюсь, сам выигрываю, сам ошибаюсь, сам выигрываю. Ллойд первые два сета особо ничего не делал, он играл больше от меня.
Когда я уступил второй сет, у меня был момент, когда я чуть не сорвался, но смог это отпустить. В третьем сете в самом начале я решил не зацикливаться на том, чтобы действовать свободно: бить по мячу, пытаться заканчивать розыгрыши быстрее. Наоборот, решил просто играть розыгрыш, не пытаться что-то забить, не пытаться переводить. Просто спокойно играть в мяч. Каким-то образом эта тактика сработала более эффективно», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
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