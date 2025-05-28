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Рублёв: я первые два сета играл сам с собой, Харрис особо ничего не делал

Рублёв: я первые два сета играл сам с собой, Харрис особо ничего не делал
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, чем его удивил матч на старте «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге Рублёв (17) со счётом 6:4, 4:6, 6:3, 6:1 обыграл 227-ю ракетку мира из ЮАР Ллойда Джорджа Харриса (Q).

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 17:40 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 6 6
4 		6 3 1
             
Ллойд Джордж Харрис
227
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис

«По ощущениям я первые два сета играл сам с собой. Пытался выступать агрессивно, пытался действовать свободно, но как-то не получалось. Просто сам с собой: сам ошибаюсь, сам выигрываю, сам ошибаюсь, сам выигрываю. Ллойд первые два сета особо ничего не делал, он играл больше от меня.

Когда я уступил второй сет, у меня был момент, когда я чуть не сорвался, но смог это отпустить. В третьем сете в самом начале я решил не зацикливаться на том, чтобы действовать свободно: бить по мячу, пытаться заканчивать розыгрыши быстрее. Наоборот, решил просто играть розыгрыш, не пытаться что-то забить, не пытаться переводить. Просто спокойно играть в мяч. Каким-то образом эта тактика сработала более эффективно», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

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