Монфис совершил камбэк в драматичном матче с Дельеном и вышел во 2-й круг «Ролан Гаррос»
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42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис с трудом пробился во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 21:30 МСК
42
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|7 7
|6
|
|6
|1
|6 4
|1
90
Уго Дельен
У. Дельен
В стартовом матче 38-летний Монфис со счётом 4:6, 3:6, 6:1, 7:6 (7:4), 6:1 обыграл 90-ю ракетку мира из Боливии Уго Дельена. Напряжённая встреча теннисистов продлилась 3 часа и 36 минут. В её рамках Монфис 21 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 21 заработанного. На счету Дельена два эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.
Отметим, что в начале матча Монфис жёстко ударился о рекламный щит и вызывал на корт физиотерапевта.
Следующим соперником Монфиса в Париже станет пятая ракетка мира из Великобритании 23-летний Джек Дрейпер (5).
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