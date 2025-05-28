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Гаэль Монфис – Уго Дельен, результат матча 27 мая 2025 года, счет 3:2, первый круг «Ролан Гаррос»

Монфис совершил камбэк в драматичном матче с Дельеном и вышел во 2-й круг «Ролан Гаррос»
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42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис с трудом пробился во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 21:30 МСК
Гаэль Монфис
42
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		3 6 7 7 6
6 		6 1 6 4 1
             
Уго Дельен
90
Боливия
Уго Дельен
У. Дельен

В стартовом матче 38-летний Монфис со счётом 4:6, 3:6, 6:1, 7:6 (7:4), 6:1 обыграл 90-ю ракетку мира из Боливии Уго Дельена. Напряжённая встреча теннисистов продлилась 3 часа и 36 минут. В её рамках Монфис 21 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 21 заработанного. На счету Дельена два эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Отметим, что в начале матча Монфис жёстко ударился о рекламный щит и вызывал на корт физиотерапевта.

Следующим соперником Монфиса в Париже станет пятая ракетка мира из Великобритании 23-летний Джек Дрейпер (5).

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025 (М)
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