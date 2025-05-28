Монфис совершил камбэк в драматичном матче с Дельеном и вышел во 2-й круг «Ролан Гаррос»

42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис с трудом пробился во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025.

В стартовом матче 38-летний Монфис со счётом 4:6, 3:6, 6:1, 7:6 (7:4), 6:1 обыграл 90-ю ракетку мира из Боливии Уго Дельена. Напряжённая встреча теннисистов продлилась 3 часа и 36 минут. В её рамках Монфис 21 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 21 заработанного. На счету Дельена два эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Отметим, что в начале матча Монфис жёстко ударился о рекламный щит и вызывал на корт физиотерапевта.

Следующим соперником Монфиса в Париже станет пятая ракетка мира из Великобритании 23-летний Джек Дрейпер (5).