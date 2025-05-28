«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: результаты матчей 27 мая

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Сегодня, 27 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) продолжились матчи «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных встреч третьего игрового дня мужской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Первый круг, мужчины (победители выделены курсивом):

Алекс де Минор (Австралия) — Ласло Джере (Сербия) — 6:3, 6:4, 7:6;

Даниил Медведев (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7;

Александр Шевченко (Казахстан) — Душан Лайович (Сербия) — 6:2, 6:4, 7:6;

Александр Бублик (Казахстан) — Джеймс Дакворт (Австралия) — 6:2, 6:4, 6:4;

Александр Зверев (Германия) — Лёнер Тьен (США) — 6:3, 6:3, 6:4;

Андрей Рублёв (Россия) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:4, 4:6, 6:3, 6:1;

Маккензи Макдональд (США) — Новак Джокович (Сербия) — 3:6, 3:6, 3:6;

Хуберт Хуркач (Польша) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 2:6, 4:6, 2:6;

Маттия Белуччи (Италия) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 6:3, 1:6, 4:6, 2:6;

Гаэль Монфис (Франция) — Уго Дельен (Боливия) — 4:6, 3:6, 6:1, 7:6, 6:1.