Димитров стал первым теннисистом в истории, снявшимся посреди матча на четырёх ТБШ подряд

17-я ракетка мира болгарин Григор Димитров стал первым в истории Открытой эры игроком, завершившим свой матч досрочным отказом продолжать борьбу на четырёх турнирах «Большого шлема» кряду. 27 мая Димитров снялся после третьего сета встречи со 106-м в мировом рейтинге американцем Итаном Куинном (6:2, 6:3, 2:6, отказ) в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025, на котором был посеян под 16-м номером.
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Ранее болгарский теннисист досрочно завершил на Australian Open — 2025 матч первого круга с итальянцем Франческо Пассаро (5:7, 1:2, отказ), на US Open — 2024 игру 1/4 финала с американцем Фрэнсисом Тиафо (3:6, 7:6 (7:5), 3:6, 1:4, отказ) и на Уимблдоне-2024 встречу 1/8 финала с российским теннисистом Даниилом Медведевым (3:5, отказ).
Видео: Китайский болельщик поставил подножку Григору Димитрову
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