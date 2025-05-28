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«Ролан Гаррос» — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание четвёртого игрового дня

«Ролан Гаррос» — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание четвёртого игрового дня
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Сегодня, 28 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) продолжатся матчи «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей четвёртого игрового дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. Второй круг, 28 мая (время московское):

  • 12:00 — Эмилиана Аранго (Колумбия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
  • 12:00 — Жасмин Паолини (Италия) — Айла Томлянович (Австралия).
  • 14:00 — Анна Бондарь (Венгрия) — Элина Свитолина (Украина).
  • 14:00 — Юлия Стародубцева (Украина) — Анастасия Потапова (Россия).
  • 15:30 — Даниэль Коллинз (США) — Ольга Данилович (Сербия).
  • 15:30 — Кэролайн Доулхайд (США) — Елена Остапенко (Латвия).
  • 16:30 — Эмма Радукану (Великобритания) — Ига Швёнтек (Польша).
  • 17:00 — Лейре Ромеро Гормас (Испания) — Людмила Самсонова (Россия).
  • 17:30 — Арина Соболенко (Беларусь) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария).
  • 17:30 — Диана Шнайдер (Россия) — Даяна Ястремская (Украина).
  • 17:30 — Елена Рыбакина (Казахстан) — Ива Йович (США).
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