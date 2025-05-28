«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание четвёртого игрового дня

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Сегодня, 28 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) пройдёт четвёртый игровой день «Ролан Гаррос». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Второй круг, мужчины. Расписание 27 мая (время московское):

12:00. Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия, LL);

12:00. Алехандро Табило (Чили) — Александр Попырин (Австралия, 25);

12:00. Гаэль Монфис (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания, 5);

13:30. Райлли Опелка (США) — Мариано Навоне (Аргентина);

13:30. Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Нуну Боржеш (Португалия);

13:30. Карен Хачанов (Россия, 24) — Себастьян Офнер (Австрия);

14:30. Фабиан Марожан (Венгрия) — Карлос Алькарас (Испания, 2);

15:30. Мартон Фучович (Венгрия) — Томми Пол (США, 12);

15:30. Маттео Джиганте (Италия, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 20);

17:00. Фрэнсис Тиафо (США, 15) — Пабло Карреньо-Буста (Испания);

21:15. Эмилио Нава (США, WC) — Хольгер Руне (Дания, 10).