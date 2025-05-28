Карен Хачанов — Себастьян Офнер: онлайн-трансляция 2-го круга «Ролан Гаррос» — 2025

Сегодня, 28 мая, на «Ролан Гаррос» — 2025 будут сыграны матчи второго круга в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится встреча 24-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова и австрийца Себастьяна Офнера (108-я строчка мирового рейтинга WTA).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка. Начало запланировано на 13:30 по московскому времени.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Себастьяна Офнера. В предыдущий раз теннисисты выходили на корт друг против друга 22 мая 2025 года на турнире в Женеве. Тогда австриец одержал победу со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

«Ролан Гаррос» проводится с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.