Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов — Себастьян Офнер: онлайн-трансляция 2-го круга «Ролан Гаррос» — 2025

Карен Хачанов — Себастьян Офнер: онлайн-трансляция 2-го круга «Ролан Гаррос» — 2025
Карен Хачанов
Комментарии

Сегодня, 28 мая, на «Ролан Гаррос» — 2025 будут сыграны матчи второго круга в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится встреча 24-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова и австрийца Себастьяна Офнера (108-я строчка мирового рейтинга WTA).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка. Начало запланировано на 13:30 по московскому времени.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 13:30 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Себастьян Офнер
108
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Себастьяна Офнера. В предыдущий раз теннисисты выходили на корт друг против друга 22 мая 2025 года на турнире в Женеве. Тогда австриец одержал победу со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

«Ролан Гаррос» проводится с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2025
Сетка «Ролан Гаррос» - 2025
Материалы по теме
«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание четвёртого игрового дня
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android