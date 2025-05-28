Кори Гауфф назвала преимущества и недостатки игры в парном разряде

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, какие дня неё есть преимущества и недостатки игры в парном разряде.

«Преимущества, которые я нахожу, особенно в WTA-1000, — скажем так, это помогает мне ускорить время, всё идёт быстрее. Очевидно, что мне повезло дойти до финала на последних двух турнирах, поэтому я не чувствовала себя так плохо. Если проиграть раньше и ждать следующего турнира, это может затянуться. И наоборот — то же самое. Я бы, наверное, не поехала домой после Рима, если бы проиграла раньше, так что лучше быть на турнире, делать что-то, чувствовать, что ты соревнуешься, и не терять это преимущество. Минусом, конечно, является расписание, ожидание. Погода тоже может быть фактором, нужно выравнивать весь график, чтобы чувствовать себя свежей к одиночному разряду», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

На «тысячнике» в Риме Гауфф в паре с Александрой Эалой дошла до четвертьфинала, где уступила дуэту Сары Эррани и Жасмин Паолини (5:7, 6:3, 0:1 (7:10)). На турнире в Мадриде вместе с Робин Монтгомери Кори в 1/4 финала проиграла Виктории Азаренко и Эшлин Крюгер (6:7 (5:7), 3:6).