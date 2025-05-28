«Это зависит от турнира». Гауфф — об отсутствии матчей WTA в ночной сессии на «РГ»

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась об отсутствии матчей WTA в ночной сессии на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Есть только один слот — в 20:15, правда, я не думаю, что кто-то из девушек захочет играть в это время или позже, не знаю, что думают другие, но полагаю, что большинство из них хотели бы играть раньше. Может быть, есть возможность поставить кого-то в 18:30 или 19:00, но если есть только одна ночная игра и она в 20:15… ну, может быть, можно провести женскую игру, но, начиная в это время, уверена, что ни одна девушка не захочет начинать после мужчин, потому что это означает начинать в 23:00 или 00:00. Всё зависит от турнира, но здесь, похоже, это то, чего они хотят, так как на большинстве турниров есть два матча: один в 19:00, а другой после. Не могу жаловаться, это зависит от турнира», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Кори Гауфф встретится с чешской теннисисткой Терезой Валентовой.