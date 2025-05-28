«Серена Уильямс вдохновила нас». Кори Гауфф — о большом количестве американцев в туре

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о большом количестве представителей США в турах ATP и WTA.

«Это очень много значит для всех нас, мы все поддерживаем друг друга. Когда с тобой в туре соотечественники, всё становится намного проще: есть кому позвонить, с кем сходить на ужин и справиться с этой жизнью. Никто не знает, что это за жизнь, кроме игроков. Возможность завести друзей, чтобы тренироваться и даже играть в парном разряде, — это здорово. Быть частью этого — очень много значит. Думаю, Серена Уильямс вдохновила нас на игру в теннис, в том числе и меня. В том, чтобы дать кому-то в руки ракетку, есть большая польза — чем больше ракеток ты даёшь в руки, тем больше шансов, что они будут показывать отличные результаты», — сказала Гауфф на пресс-конференции.