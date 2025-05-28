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Юлия Стародубцева — Анастасия Потапова: матч второго круга Ролан Гаррос начнется не ранее 14:00 мск

Юлия Стародубцева — Анастасия Потапова: онлайн-трансляция второго круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 28 мая, на Открытом чемпионате Франции проходят матчи второго круга в одиночном женском разряде. 37-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова встретится с 81-й ракеткой мира украинкой Юлией Стародубцевой.

Начало поединка запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 14:00 МСК
Юлия Стародубцева
81
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
37
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Теннисистки впервые сыграют друг с другом. На старте соревнований Потапова обыграла Линду Носкову со счётом 5:7, 6:1, 7:5. Стародубцева оказалась сильнее Тамары Корпач (2:6, 6:1, 6:4).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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