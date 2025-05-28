Эмма Радукану — Ига Швёнтек: где смотреть, во сколько матч второго круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 28 мая, на Открытом чемпионате Франции проходят матчи второго круга в одиночном женском разряде. Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира Ига Швёнтек встретится с победительницей US Open — 2021 британкой Эммой Радукану (81-я в рейтинге). Начало запланировано на 16:30 мск.

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.