Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану — Ига Швёнтек: где смотреть, во сколько матч второго круга «Ролан Гаррос»

Эмма Радукану — Ига Швёнтек: где смотреть, во сколько матч второго круга «Ролан Гаррос»
Комментарии

Сегодня, 28 мая, на Открытом чемпионате Франции проходят матчи второго круга в одиночном женском разряде. Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира Ига Швёнтек встретится с победительницей US Open — 2021 британкой Эммой Радукану (81-я в рейтинге). Начало запланировано на 16:30 мск.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 16:30 МСК
Эмма Радукану
41
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

Календарь "Ролан Гаррос"
Сетка "Ролан Гаррос"
Материалы по теме
Хачанов рвётся в 3-й круг «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Потапова, Самсонова и Шнайдер. LIVE!
Live
Хачанов рвётся в 3-й круг «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Потапова, Самсонова и Шнайдер. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android