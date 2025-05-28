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Арина Соболенко — Хиль Белен Тайхман: где смотреть, во сколько матч второго круга «РГ»

Арина Соболенко — Хиль Белен Тайхман: где смотреть, во сколько матч второго круга «РГ»
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Сегодня, 28 мая, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках четвёртого игрового дня состоится матч первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко и 97-й ракетки мира из Швейцарии Хиль Белен Тайхман. Начало поединка запланировано на 17:00 мск.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 17:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Хиль Белен Тайхман
97
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

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