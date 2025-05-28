Диана Шнайдер — Даяна Ястремская: онлайн-трансляция второго круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 28 мая, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках четвёртого игрового дня состоится матч 12-й ракетки мира российской теннисистки Дианы Шнайдер и украинки Даяны Ястремской, которая занимает 48-ю строчку рейтинга WTA.

Начало поединка запланировано на 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Шнайдер. Она обыграла Ястремскую прошлым летом на траве в Бад-Хомбурге со счётом 6:2, 6:2.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.