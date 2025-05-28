Диана Шнайдер — Даяна Ястремская: онлайн-трансляция второго круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 28 мая, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках четвёртого игрового дня состоится матч 12-й ракетки мира российской теннисистки Дианы Шнайдер и украинки Даяны Ястремской, которая занимает 48-ю строчку рейтинга WTA.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 18:30 МСК
12
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
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48
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Начало поединка запланировано на 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Шнайдер. Она обыграла Ястремскую прошлым летом на траве в Бад-Хомбурге со счётом 6:2, 6:2.
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.
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