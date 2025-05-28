«Это битва укороченных ударов». Алькарас — в преддверии матча второго круга «Ролан Гаррос»
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Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о преимуществе своего соперника во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 венгра Фабиана Марожана. Встреча пройдёт сегодня, 28 мая, и начнётся не ранее 14:30 по московскому времени.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 14:30 МСК
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Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Не начался
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Я тренируюсь, чтобы изучить своих соперников. Знаю, что Фабиан любит укороченные удары. Так что, вероятно, сосредоточусь больше на этом и буду готовиться к ним. Постараюсь отправлять мячи так, чтобы ему было сложнее. Думаю, это будет битва укороченных ударов (улыбается). Посмотрим. Это будет интересный матч», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является как раз испанский теннисист Карлос Алькарас.
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