«Это битва укороченных ударов». Алькарас — в преддверии матча второго круга «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о преимуществе своего соперника во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 венгра Фабиана Марожана. Встреча пройдёт сегодня, 28 мая, и начнётся не ранее 14:30 по московскому времени.

«Я тренируюсь, чтобы изучить своих соперников. Знаю, что Фабиан любит укороченные удары. Так что, вероятно, сосредоточусь больше на этом и буду готовиться к ним. Постараюсь отправлять мячи так, чтобы ему было сложнее. Думаю, это будет битва укороченных ударов (улыбается). Посмотрим. Это будет интересный матч», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является как раз испанский теннисист Карлос Алькарас.