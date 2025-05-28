Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это битва укороченных ударов». Алькарас — в преддверии матча второго круга «Ролан Гаррос»

«Это битва укороченных ударов». Алькарас — в преддверии матча второго круга «Ролан Гаррос»
Карлос Алькарас
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о преимуществе своего соперника во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 венгра Фабиана Марожана. Встреча пройдёт сегодня, 28 мая, и начнётся не ранее 14:30 по московскому времени.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 14:30 МСК
Фабиан Марожан
56
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я тренируюсь, чтобы изучить своих соперников. Знаю, что Фабиан любит укороченные удары. Так что, вероятно, сосредоточусь больше на этом и буду готовиться к ним. Постараюсь отправлять мячи так, чтобы ему было сложнее. Думаю, это будет битва укороченных ударов (улыбается). Посмотрим. Это будет интересный матч», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является как раз испанский теннисист Карлос Алькарас.

Материалы по теме
«Это позор для телеканалов». Онс Жабер раскритиковала расписание матчей на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android