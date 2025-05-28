«Это волшебство». Гаэль Монфис — о камбэке с 0:2 по сетам в первом круге «Ролан Гаррос»
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42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис высказался о камбэке с 0:2 по сетам в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. На старте соревнований Гаэль обыграл 90-ю ракетку мира из Боливии Уго Дельена со счётом 4:6, 3:6, 6:1, 7:6 (7:4), 6:1.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 21:30 МСК
42
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|7 7
|6
|
|6
|1
|6 4
|1
90
Уго Дельен
У. Дельен
«Это трудно выразить. Это действительно волшебство. Странно, но есть один момент, который был невероятным для матча, этот проходной удар. Я попытался что-то сделать. Думал, что проиграю очко, что всё кончено. Пробил виннерс. Я должен был осмелиться. Это волшебство. Ты идёшь на это и, бум, добиваешься успеха», — приводит слова Монфиса Reuters.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Гаэль Монфис встретится с пятой ракеткой мира из Великобритании Джеком Дрейпером.
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