«Это волшебство». Гаэль Монфис — о камбэке с 0:2 по сетам в первом круге «Ролан Гаррос»

42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис высказался о камбэке с 0:2 по сетам в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. На старте соревнований Гаэль обыграл 90-ю ракетку мира из Боливии Уго Дельена со счётом 4:6, 3:6, 6:1, 7:6 (7:4), 6:1.

«Это трудно выразить. Это действительно волшебство. Странно, но есть один момент, который был невероятным для матча, этот проходной удар. Я попытался что-то сделать. Думал, что проиграю очко, что всё кончено. Пробил виннерс. Я должен был осмелиться. Это волшебство. Ты идёшь на это и, бум, добиваешься успеха», — приводит слова Монфиса Reuters.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Гаэль Монфис встретится с пятой ракеткой мира из Великобритании Джеком Дрейпером.