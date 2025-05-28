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«Это волшебство». Гаэль Монфис — о камбэке с 0:2 по сетам в первом круге «Ролан Гаррос»

«Это волшебство». Гаэль Монфис — о камбэке с 0:2 по сетам в первом круге «Ролан Гаррос»
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42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис высказался о камбэке с 0:2 по сетам в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. На старте соревнований Гаэль обыграл 90-ю ракетку мира из Боливии Уго Дельена со счётом 4:6, 3:6, 6:1, 7:6 (7:4), 6:1.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 21:30 МСК
Гаэль Монфис
42
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		3 6 7 7 6
6 		6 1 6 4 1
             
Уго Дельен
90
Боливия
Уго Дельен
У. Дельен

«Это трудно выразить. Это действительно волшебство. Странно, но есть один момент, который был невероятным для матча, этот проходной удар. Я попытался что-то сделать. Думал, что проиграю очко, что всё кончено. Пробил виннерс. Я должен был осмелиться. Это волшебство. Ты идёшь на это и, бум, добиваешься успеха», — приводит слова Монфиса Reuters.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Гаэль Монфис встретится с пятой ракеткой мира из Великобритании Джеком Дрейпером.

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