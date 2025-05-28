Корентен Муте разъяснил своё недовольство реакцией публики во время матча на «РГ»

Теннисист из Франции Корентен Муте объяснил свои слова в адрес публики на «Ролан Гаррос» — 2025. В интервью на корте после встречи с соотечественником Клеманом Табюром он попросил зрителей решить, хотят ли они от него шоу во время игры или нет, посетовав на недопонимание с их стороны.
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«На самом деле я вовсе не хотел упрекнуть публику. Просто после некоторых ударов, когда я их удачно выполняю, они аплодируют, а когда ошибаюсь — порой свистят. Это сложно понять, когда находишься на корте. Клеман — человек, которого я очень ценю, я испытываю к нему огромное уважение. Иногда он располагается чуть дальше от привычного места, и с учётом ветра я считал, что это удар, который стоит попробовать. Кстати, я выиграл это очко с помощью нескольких ударов. Это скорее недоразумение, чем упрёк. Публика нас поддерживала, ведь он тоже француз. Я не ожидал, что все болельщики будут болеть за меня, хоть это было бы нечестно, тем более что он уже выиграл здесь три матча. Никаких упрёков!» — сказал Муте на пресс-конференции.
Во втором круге «РГ» Корентен Муте сыграет с Новаком Джоковичем.
- 28 мая 2025
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