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Радукану — об организаторах «Ролан Гаррос»: некоторые получают привилегированное отношение

Радукану — об организаторах «Ролан Гаррос»: некоторые получают привилегированное отношение
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Чемпионка US Open — 2021, 41-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану раскритиковала организаторов Открытого чемпионата Франции, заявив, что некоторые игроки получают больше привилегий.

«Мне кажется, что некоторые игроки получают привилегированное отношение. Организаторы не помогают нам в том плане, что мы не получаем нужное количество времени для тренировок на главных кортах. Всё совсем иначе по сравнению с дополнительными кортами… Хотелось бы, чтобы нам давали больше возможностей тренироваться на стадионах или больших аренах, особенно если нам предстоит там играть», — приводит слова Радукану Daily Mail.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Эмма Радукану встретится с польской теннисисткой Игой Швёнтек.

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