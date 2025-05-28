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Мирра Андреева — о диете: не слишком строга к себе, но стараюсь устанавливать границы

Мирра Андреева — о диете: не слишком строга к себе, но стараюсь устанавливать границы
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, насколько стабильно ей удаётся придерживаться диеты.

— Вопрос о диете: вы строго её придерживаетесь? И как удаётся это делать стабильно?
— Я стараюсь. Бывают дни, когда это легко, а бывают, когда тяжелее. Конечно, стараюсь придерживаться здорового питания, не есть много вредной еды, фастфуда, сладкого. Однако бывают дни, когда очень хочется сладкого, иначе я буду плохо функционировать. Ну а так, конечно, стараюсь питаться правильно. Я не слишком строга к себе, но стараюсь устанавливать границы, иногда говорю себе нет и ем исключительно здоровую пищу, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Мирра Андреева встретится с американкой Эшлин Крюгер.

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