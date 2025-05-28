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Стало известно о возможном проведении выставочного матча между Надалем и Федерером

Стало известно о возможном проведении выставочного матча между Надалем и Федерером
Рафаэль Надаль и Роджер Федерер
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Тренер Тони Надаль рассказал о возможном проведении выставочного матча между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером. Такая встреча может состояться как в этом, так и в следующем году.

«Я знаю его достаточно хорошо, чтобы понимать, что его вдохновляет идея сыграть выставочные матчи с Федерером. Теннис был важной частью его жизни и не исчезнет в одночасье. Мне ничего об этом официально не известно, но я убеждён, что он это сделает. Вероятно, в ближайшие месяцы или в 2026 году он снова начнёт усердно тренироваться, чтобы быть готовым к этим матчам», — приводит слова специалиста Punto de Break.

Рафаэль Надаль является рекордсменом по количеству побед на Открытом чемпионате Франции. Всего за свою карьеру Надаль выиграл 92 титула, в том числе 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема». Он дважды становился олимпийским чемпионом, победив в одиночном и парном разрядах Олимпийских игр в Пекине-2008 и в Рио-де-Жанейро-2016.

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