Стало известно о возможном проведении выставочного матча между Надалем и Федерером

Тренер Тони Надаль рассказал о возможном проведении выставочного матча между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером. Такая встреча может состояться как в этом, так и в следующем году.

«Я знаю его достаточно хорошо, чтобы понимать, что его вдохновляет идея сыграть выставочные матчи с Федерером. Теннис был важной частью его жизни и не исчезнет в одночасье. Мне ничего об этом официально не известно, но я убеждён, что он это сделает. Вероятно, в ближайшие месяцы или в 2026 году он снова начнёт усердно тренироваться, чтобы быть готовым к этим матчам», — приводит слова специалиста Punto de Break.

Рафаэль Надаль является рекордсменом по количеству побед на Открытом чемпионате Франции. Всего за свою карьеру Надаль выиграл 92 титула, в том числе 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема». Он дважды становился олимпийским чемпионом, победив в одиночном и парном разрядах Олимпийских игр в Пекине-2008 и в Рио-де-Жанейро-2016.