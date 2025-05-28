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Мирра Андреева оценила свои результаты на грунтовых турнирах в этом сезоне

Мирра Андреева оценила свои результаты на грунтовых турнирах в этом сезоне
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила, насколько она довольна своими результатами на грунтовых турнирах в этом сезоне.

— Насколько вы пока что довольны грунтовым сезоном? Понимаю, что «Ролан Гаррос» ещё идёт, но всё равно – как пока оцените свои результаты?
— В целом не так уж плохо. Я проиграла на двух турнирах в четвертьфиналах. Конечно, это не то, чего бы я желала, но в целом эти два грунтовых турнира были не так уж плохи, можно вынести из них много позитива и опыта. Теперь постараюсь сделать всё возможное здесь, — сказала Андреева на пресс-конференции.

На «Ролан Гаррос» — 2025 Мирра Андреева вышла во второй круг, где встретится с американкой Эшлин Крюгер.

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