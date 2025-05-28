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Карлос Алькарас постригся перед матчем второго круга «Ролан Гаррос» — 2025

Карлос Алькарас постригся перед матчем второго круга «Ролан Гаррос» — 2025
Карлос Алькарас
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обновил имидж перед матчем второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025. Перед встречи с венгром Фабианом Марожаном испанец постриг голову.

Видео прибытия действующего чемпиона престижных соревнований в Париже опубликовала пресс-служба «Ролан Гаррос» в социальных сетях.

Ранее Карлос Алькарас высказался о преимуществе своего соперника во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 венгра Фабиана Марожана, встреча с которым пройдёт сегодня, 28 мая, и начнётся не ранее 14:30 по московскому времени. Он отметил, что предстоит игра, в которой будет много укороченных ударов.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 14:50 МСК
Фабиан Марожан
56
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Не начался
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Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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