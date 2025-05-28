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Лоренцо Музетти — Даниэль-Элаи Галан, результат матча 28 мая 2025, счет 3:0, 2-й круг Ролан Гаррос

Лоренцо Музетти прошёл в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв 122-ю ракетку мира
Лоренцо Музетти
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Итальянский теннисист седьмая ракетка мира Лоренцо Музетти обыграл представителя Колумбии 122-ю ракетку мира Даниэля-Элаи Галана в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025. Счёт — 6:4, 6:0, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 12:05 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		0 4
             
Даниэль-Элаи Галан
122
Колумбия
Даниэль-Элаи Галан
Д. Галан

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. За это время Музетти реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 возможных, выполнил четыре эйса и не допустил ни одной двойной ошибки. Галан допустил одну двойную ошибку, реализовал один брейк-пойнт из семи и не выполнил ни одного эйса.

В следующем круге соревнований Лоренцо Музетти сыграет с сильнейшим в противостоянии Райлли Опелка (США) — Мариано Навоне (Аргентина). Этот матч также состоится 28 мая.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2025
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