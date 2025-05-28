Лоренцо Музетти прошёл в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв 122-ю ракетку мира

Итальянский теннисист седьмая ракетка мира Лоренцо Музетти обыграл представителя Колумбии 122-ю ракетку мира Даниэля-Элаи Галана в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025. Счёт — 6:4, 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. За это время Музетти реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 возможных, выполнил четыре эйса и не допустил ни одной двойной ошибки. Галан допустил одну двойную ошибку, реализовал один брейк-пойнт из семи и не выполнил ни одного эйса.

В следующем круге соревнований Лоренцо Музетти сыграет с сильнейшим в противостоянии Райлли Опелка (США) — Мариано Навоне (Аргентина). Этот матч также состоится 28 мая.