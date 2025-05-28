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«Кончита с уважением относится к пожеланиям». Мирра Андреева — о решении играть в паре

«Кончита с уважением относится к пожеланиям». Мирра Андреева — о решении играть в паре
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как они с тренером Кончитой Мартинес принимают решение об участии в парном разряде на турнирах.

— Вы говорили, что будете играть в одиночке и в парах на всех крупных турнирах. Вы топ-игрок, а сезон длинный. Это было решение команды или ваше личное?
— Конечно, мы обсуждаем на турнирах, как лучше — играть только в одиночке или и в парах тоже. Мне нравится, что Кончита ко мне прислушивается, и если я говорю, что очень хочу сыграть и в парах, то, конечно, она мне разрешит. Но если я скажу, что устала, то она ответит: «Ну я же говорила». Так что мы обсуждаем это, и мне нравится, что она слушает и с уважением относится к моим пожеланиям, хочу ли я играть в парах или только в одиночке. Мы обсуждаем это перед каждым турниром, — сказала Андреева на пресс-конференции.

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