Екатерина Александрова и Питон Стирнс вышли в следующий круг парного разряда «РГ»-2025

Тандем россиянки Екатерины Александровой и американки Питон Стирнс одержал победу на старте «Ролан Гаррос» — 2025 в парном разряде. Со счётом 6:3, 6:3 они одержали победу над дуэтом испанской теннисистки Кристины Букши и представительницы Италии Анджелики Морателли.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. За это время Александрова и Стирнс реализовали 4 брейк-пойнта из 11 возможных, выполнили два эйса и допустили три двойные ошибки. Букша и Морателли допустили одну двойную ошибку, реализовали два брейк-пойнта из четырёх и выполнили один эйс.

Во втором круге Екатерина Александрова и Питон Стирнс встретятся с победительницей противостояния Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия) — Жаклин Кристиан (Румыния)/Александра Панова (Россия).