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Екатерина Александрова и Питон Стирнс вышли в следующий круг парного разряда «РГ»-2025

Екатерина Александрова и Питон Стирнс вышли в следующий круг парного разряда «РГ»-2025
Екатерина Александрова
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Тандем россиянки Екатерины Александровой и американки Питон Стирнс одержал победу на старте «Ролан Гаррос» — 2025 в парном разряде. Со счётом 6:3, 6:3 они одержали победу над дуэтом испанской теннисистки Кристины Букши и представительницы Италии Анджелики Морателли.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
28 мая 2025, среда. 12:10 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Анджелика Морателли
Италия
Анджелика Морателли
К. Букша А. Морателли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
Е. Александрова П. Стирнс

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. За это время Александрова и Стирнс реализовали 4 брейк-пойнта из 11 возможных, выполнили два эйса и допустили три двойные ошибки. Букша и Морателли допустили одну двойную ошибку, реализовали два брейк-пойнта из четырёх и выполнили один эйс.

Во втором круге Екатерина Александрова и Питон Стирнс встретятся с победительницей противостояния Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия) — Жаклин Кристиан (Румыния)/Александра Панова (Россия).

Календарь «Ролан Гаррос» - 2025
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