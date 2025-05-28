«Было приятно надеть такую милую и длинную юбку». Андреева — о наряде в первом круге «РГ»

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своём наряде в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте соревнований она обыграла испанскую спортсменку Кристину Букшу со счётом 6:4, 6:3.

— Вы сегодня вышли в такой юбке, это впервые так? Вообще вкладываете что-то в то, во что одеваетесь?

— Впервые вышла в такой юбке. Nike создал что-то новое для «Ролан Гаррос» в этом году. Было приятно надеть такую милую и длинную юбку. У меня она в двух цветах — бордовая и молочная. Думаю, играть буду в бордовой, а в этой – выходить на матчи, — сказала Андреева на пресс-конференции.