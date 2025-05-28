Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Было приятно надеть такую милую и длинную юбку». Андреева — о наряде в первом круге «РГ»

«Было приятно надеть такую милую и длинную юбку». Андреева — о наряде в первом круге «РГ»
Комментарии

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своём наряде в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте соревнований она обыграла испанскую спортсменку Кристину Букшу со счётом 6:4, 6:3.

— Вы сегодня вышли в такой юбке, это впервые так? Вообще вкладываете что-то в то, во что одеваетесь?
— Впервые вышла в такой юбке. Nike создал что-то новое для «Ролан Гаррос» в этом году. Было приятно надеть такую милую и длинную юбку. У меня она в двух цветах — бордовая и молочная. Думаю, играть буду в бордовой, а в этой – выходить на матчи, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Календарь "Ролан Гаррос"
Сетка "Ролан Гаррос"
Материалы по теме
«Стараюсь не есть много вредного и сладкого. Но иногда хочется». Мирра — после старта «РГ»
«Стараюсь не есть много вредного и сладкого. Но иногда хочется». Мирра — после старта «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android