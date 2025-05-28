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«Мне неважно, какая погода». Мирра Андреева — об условиях на «Ролан Гаррос»

«Мне неважно, какая погода». Мирра Андреева — об условиях на «Ролан Гаррос»
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила, как сильно условия на Открытом чемпионате Франции сказываются на её игре.

— На вас сильно сказываются условия? Какой сегодня был корт — холоднее, медленнее или ещё каким, что доставило вам проблемы в начале матча?
— Если честно, не чувствую разницы. Если холодно, сложнее разогреться и подготовиться к тому, чтобы бежать на каждый мяч. Но так, если честно, не чувствую разницы в своей игре или в том, как отскакивает мяч, когда жарко или холодно. Кончита иногда говорит: «Сейчас холодно, надо делать вот так и так». А я думаю: ну холодно, я не чувствую разницы. Наверное, это хорошо, что мне неважно, какая погода. Я просто показываю свою игру и делаю всё одинаково, — сказала Андреева на пресс-конференции.

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