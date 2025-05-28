Чжэн Циньвэнь вышла в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Аранго

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025. Во втором круге она обыграла 85-ю ракетку мира из Колумбии Эмилиану Аранго со счётом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Циньвэнь два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Аранго ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Дале Чжэн Циньвэнь встретится с канадской спортсменкой Викторией Мбоко.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.