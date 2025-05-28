Чжэн Циньвэнь вышла в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Аранго
Поделиться
Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025. Во втором круге она обыграла 85-ю ракетку мира из Колумбии Эмилиану Аранго со счётом 6:2, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 12:10 МСК
85
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Циньвэнь два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Аранго ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Дале Чжэн Циньвэнь встретится с канадской спортсменкой Викторией Мбоко.
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.
Комментарии
- 28 мая 2025
-
14:17
-
14:14
-
14:11
-
13:48
-
13:37
-
13:33
-
13:24
-
13:11
-
12:57
-
12:57
-
12:50
-
12:39
-
12:20
-
11:34
-
11:30
-
11:29
-
11:19
-
11:12
-
11:00
-
10:51
-
10:40
-
10:30
-
10:30
-
10:19
-
10:15
-
10:00
-
09:53
-
09:44
-
09:31
-
09:30
-
08:30
-
08:26
-
02:49
-
01:07
-
00:55