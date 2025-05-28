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Чжэн Циньвэнь — Эмилиана Аранго: результат матча 28 мая 2025, счет 2:0, 2-й круг Ролан Гаррос

Чжэн Циньвэнь вышла в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Аранго
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025. Во втором круге она обыграла 85-ю ракетку мира из Колумбии Эмилиану Аранго со счётом 6:2, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 12:10 МСК
Эмилиана Аранго
85
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Циньвэнь два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Аранго ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Дале Чжэн Циньвэнь встретится с канадской спортсменкой Викторией Мбоко.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.

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