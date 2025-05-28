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Матч Хачанова и Офнера на «Ролан Гаррос» — 2025 не успел начаться из-за дождя

Матч Хачанова и Офнера на «Ролан Гаррос» — 2025 не успел начаться из-за дождя
Карен Хачанов
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Матч второго круга «Ролан Гаррос» — 2025 между россиянином 24-м номером мирового рейтинга Кареном Хачановым и австрийцем Себастьяном Офнером не успел начаться из-за дождя. Спортсмены вышли на разминку, но старт игры был отложен на неопределённое время.

Отметим, что при этом другие матчи были продолжены.

Фото: скриншот трансляции

Фото: скриншот трансляции

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 14:20 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1 2 3 4 5
             
             
Себастьян Офнер
108
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер

Счёт личных встреч 1-0 в пользу австрийского теннисиста 108-й ракетки мира Себастьяна Офнера. В предыдущий раз теннисисты выходили на корт друг против друга 22 мая 2025 года на турнире в Женеве. Тогда австриец одержал победу со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

«Ролан Гаррос» проводится с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.

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