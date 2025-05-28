Чжэн Циньвэнь рассказала, как олимпийское золото вдохновляет её на «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь после выхода в третий круг «Ролан Гаррос» ответила, как её вдохновляет золотая медаль Олимпиады в Париже. Во втором круге Циньвэнь обыграла Эмилиану Аранго со счётом 6:3, 6:3.
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«Я бы сказала, что меня очень вдохновляет моё выступление в прошлом году. Когда я нахожусь в трудной ситуации, всегда помню: «Давай. Продолжай бороться». Уже проходила через очень сложные матчи. Мне очень нравится, когда французская публика любит меня. Спасибо», — сказала Циньвэнь в интервью на корте.
В матче за золото на Олимпиаде в Париже Циньвэнь в двух сетах одолела хорватскую спортсменку Донну Векич. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Далее на «Ролан Гаррос» Чжэн Циньвэнь встретится с канадской спортсменкой Викторией Мбоко.
- 28 мая 2025
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