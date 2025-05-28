Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чжэн Циньвэнь рассказала, как олимпийское золото вдохновляет её на «Ролан Гаррос»

Чжэн Циньвэнь рассказала, как олимпийское золото вдохновляет её на «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь после выхода в третий круг «Ролан Гаррос» ответила, как её вдохновляет золотая медаль Олимпиады в Париже. Во втором круге Циньвэнь обыграла Эмилиану Аранго со счётом 6:3, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 12:10 МСК
Эмилиана Аранго
85
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Я бы сказала, что меня очень вдохновляет моё выступление в прошлом году. Когда я нахожусь в трудной ситуации, всегда помню: «Давай. Продолжай бороться». Уже проходила через очень сложные матчи. Мне очень нравится, когда французская публика любит меня. Спасибо», — сказала Циньвэнь в интервью на корте.

В матче за золото на Олимпиаде в Париже Циньвэнь в двух сетах одолела хорватскую спортсменку Донну Векич. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Далее на «Ролан Гаррос» Чжэн Циньвэнь встретится с канадской спортсменкой Викторией Мбоко.

Календарь "Ролан Гаррос"
Сетка "Ролан Гаррос"
Материалы по теме
Чжэн Циньвэнь вышла в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Аранго
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android