Жасмин Паолини обыграла Айлу Томлянович во втором круге «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025. Во втором круге она обыграла 71-ю ракетку мира австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Паолини три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Томлянович один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Далее Жасмин Паолини встретится с победительницей матча Юлия Стародубцева (Украина) — Анастасия Потапова (Россия).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.