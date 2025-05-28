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Жасмин Паолини — Айла Томлянович: результат матча 28 мая, результат 2:0, 2-й круг Ролан Гаррос

Жасмин Паолини обыграла Айлу Томлянович во втором круге «Ролан Гаррос»
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Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025. Во втором круге она обыграла 71-ю ракетку мира австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:3, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 13:10 МСК
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Айла Томлянович
71
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Паолини три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Томлянович один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Далее Жасмин Паолини встретится с победительницей матча Юлия Стародубцева (Украина) — Анастасия Потапова (Россия).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.

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