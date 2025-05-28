Анастасия Павлюченкова и Елена Приданкина вышли во второй круг парного разряда «РГ»

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Елена Приданкина одержали победу на старте Открытого чемпионата Франции — 2025. В парном разряде был обыгран французский тандем Эстелль Кашино и Кароль Монне. Счёт — 6:4, 6:1.
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Встреча продолжалась 1 час 9 минут. За это время Павлюченкова и Приданкина сумели реализовать 6 брейк-пойнтов из 10 возможных, выполнили один эйс и в то же время допустили четыре двойные ошибки. Кашино и Монне также допустили четыре двойные ошибки, реализовали три брейк-пойнта из семи и не выполнили ни одного эйса.
Во втором круге парного разряда «Ролан Гаррос» — 2025 Елена Приданкина и Анастасия Павлюченкова сыграют с сильнейшим дуэтом в противостоянии Сторм Хантер/Эллен Перес (обе — Австралия) — Айша Мухаммад (США)/Деми Схурс (Нидерланды).
- 28 мая 2025
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