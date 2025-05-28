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Павлюченкова, Приданкина — Кашино, Монне, результат матча 28 мая 2025, счет 2:0, 1-й круг Ролан Гаррос

Анастасия Павлюченкова и Елена Приданкина вышли во второй круг парного разряда «РГ»
Анастасия Павлюченкова
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Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Елена Приданкина одержали победу на старте Открытого чемпионата Франции — 2025. В парном разряде был обыгран французский тандем Эстелль Кашино и Кароль Монне. Счёт — 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
28 мая 2025, среда. 13:25 МСК
Эстелль Кашино
Франция
Эстелль Кашино
Кароль Монне
Франция
Кароль Монне
Э. Кашино К. Монне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
Елена Приданкина
Россия
Елена Приданкина
А. Павлюченкова Е. Приданкина

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. За это время Павлюченкова и Приданкина сумели реализовать 6 брейк-пойнтов из 10 возможных, выполнили один эйс и в то же время допустили четыре двойные ошибки. Кашино и Монне также допустили четыре двойные ошибки, реализовали три брейк-пойнта из семи и не выполнили ни одного эйса.

Во втором круге парного разряда «Ролан Гаррос» — 2025 Елена Приданкина и Анастасия Павлюченкова сыграют с сильнейшим дуэтом в противостоянии Сторм Хантер/Эллен Перес (обе — Австралия) — Айша Мухаммад (США)/Деми Схурс (Нидерланды).

Календарь «Ролан Гаррос» - 2025
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