Алексей Попырин пробился в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв Алехандро Табило
Поделиться
Австралийский теннисист 25-я ракетка мира Алексей Попырин обыграл чилийского спортсмена Алехандро Табило (61-я строчка мирового рейтинга) и прошёл в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Счёт — 7:5, 6:3, 6:4 в пользу австралийца.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 12:10 МСК
61
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|4
|
|6
|6
25
Алексей Попырин
А. Попырин
Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. За это время Попырин сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 11 возможных, выполнил восемь эйсов и допустил одну двойную ошибку. Табило допустил три двойные ошибки, реализовал два брейк-пойнта из восьми и выполнил два эйса.
В следующем круге соревнований Алексей Попырин сыграет с сильнейшим в противостоянии Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Нуну Боржеш (Португалия). Этот матч также состоится 28 мая.
Комментарии
- 28 мая 2025
-
15:35
-
15:26
-
15:00
-
14:53
-
14:38
-
14:35
-
14:32
-
14:30
-
14:17
-
14:14
-
14:11
-
13:48
-
13:37
-
13:33
-
13:24
-
13:11
-
12:57
-
12:57
-
12:50
-
12:39
-
12:20
-
11:34
-
11:30
-
11:29
-
11:19
-
11:12
-
11:00
-
10:51
-
10:40
-
10:30
-
10:30
-
10:19
-
10:15
-
10:00
-
09:53