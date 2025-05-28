Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алексей Попырин — Алехандро Табило, результат матча 28 мая 2025, счет 3:0, 2-й круг Ролан Гаррос

Алексей Попырин пробился в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв Алехандро Табило
Алексей Попырин
Комментарии

Австралийский теннисист 25-я ракетка мира Алексей Попырин обыграл чилийского спортсмена Алехандро Табило (61-я строчка мирового рейтинга) и прошёл в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Счёт — 7:5, 6:3, 6:4 в пользу австралийца.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 12:10 МСК
Алехандро Табило
61
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 4
7 		6 6
             
Алексей Попырин
25
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. За это время Попырин сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 11 возможных, выполнил восемь эйсов и допустил одну двойную ошибку. Табило допустил три двойные ошибки, реализовал два брейк-пойнта из восьми и выполнил два эйса.

В следующем круге соревнований Алексей Попырин сыграет с сильнейшим в противостоянии Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Нуну Боржеш (Португалия). Этот матч также состоится 28 мая.

Материалы по теме
Видео
Карлос Алькарас постригся перед матчем второго круга «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android