Алексей Попырин пробился в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв Алехандро Табило

Австралийский теннисист 25-я ракетка мира Алексей Попырин обыграл чилийского спортсмена Алехандро Табило (61-я строчка мирового рейтинга) и прошёл в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Счёт — 7:5, 6:3, 6:4 в пользу австралийца.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. За это время Попырин сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 11 возможных, выполнил восемь эйсов и допустил одну двойную ошибку. Табило допустил три двойные ошибки, реализовал два брейк-пойнта из восьми и выполнил два эйса.

В следующем круге соревнований Алексей Попырин сыграет с сильнейшим в противостоянии Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Нуну Боржеш (Португалия). Этот матч также состоится 28 мая.