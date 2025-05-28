Жасмин Паолини — итальянка, которая больше всего раз подряд выходила в третий круг ТБШ

Четвёртая ракетка мира теннисистка Жасмин Паолини стала итальянкой, которая больше всего раз подряд выходила в третий круг турниров «Большого шлема» в одиночном разряде в Открытой эре (шесть, Australian Open — 2024 — «Ролан Гаррос» — 2025), сравнявшись с Робертой Винчи (Уимблдон — 2012 — US Open — 2013).

Во втором круге «Ролан Гаррос» Паолини обыграла Айлу Томлянович из Австралии со счётом 6:3, 6:3.

Далее Жасмин Паолини встретится с победительницей матча Юлия Стародубцева (Украина) — Анастасия Потапова (Россия).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.