Жасмин Паолини — итальянка, которая больше всего раз подряд выходила в третий круг ТБШ
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Четвёртая ракетка мира теннисистка Жасмин Паолини стала итальянкой, которая больше всего раз подряд выходила в третий круг турниров «Большого шлема» в одиночном разряде в Открытой эре (шесть, Australian Open — 2024 — «Ролан Гаррос» — 2025), сравнявшись с Робертой Винчи (Уимблдон — 2012 — US Open — 2013).
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 13:10 МСК
4
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
71
Айла Томлянович
А. Томлянович
Во втором круге «Ролан Гаррос» Паолини обыграла Айлу Томлянович из Австралии со счётом 6:3, 6:3.
Далее Жасмин Паолини встретится с победительницей матча Юлия Стародубцева (Украина) — Анастасия Потапова (Россия).
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.
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