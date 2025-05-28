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Жасмин Паолини — итальянка, которая больше всего раз подряд выходила в третий круг ТБШ

Жасмин Паолини — итальянка, которая больше всего раз подряд выходила в третий круг ТБШ
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Четвёртая ракетка мира теннисистка Жасмин Паолини стала итальянкой, которая больше всего раз подряд выходила в третий круг турниров «Большого шлема» в одиночном разряде в Открытой эре (шесть, Australian Open — 2024 — «Ролан Гаррос» — 2025), сравнявшись с Робертой Винчи (Уимблдон — 2012 — US Open — 2013).

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 13:10 МСК
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Айла Томлянович
71
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович

Во втором круге «Ролан Гаррос» Паолини обыграла Айлу Томлянович из Австралии со счётом 6:3, 6:3.

Далее Жасмин Паолини встретится с победительницей матча Юлия Стародубцева (Украина) — Анастасия Потапова (Россия).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.

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