Фото: встречу Карена Хачанова и Себастьяна Офнера на «Ролан Гаррос» прервали из-за дождя
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Встреча между российским теннисистом 24-й ракеткой мира Кареном Хачановым и представителем Австрии 108-й ракеткой мира Себастьяном Офнером на «Ролан Гаррос» была остановлена из-за дождя.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 14:25 МСК
24
Карен Хачанов
К. Хачанов
1-й сет
0 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
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108
Себастьян Офнер
С. Офнер
Корт накрыли брезентом в ожидании возвращения благоприятных погодных условий. Теннисисты успели сыграть несколько геймов в первом сете. Россиянин на данный момент ведёт со счётом 3:2. На счету Хачанова уже одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх возможных. Отметим, что ранее начало матча уже задержали на несколько минут из-за погоды.
Фото: скриншот трансляции
В следующем круге соревнований Карен Хачанов сыграет с сильнейшим в противостоянии Томми Пол (США, 12) — Мартин Фучович (Венгрия). Этот матч также состоится 28 мая.
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