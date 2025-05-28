Фото: встречу Карена Хачанова и Себастьяна Офнера на «Ролан Гаррос» прервали из-за дождя

Встреча между российским теннисистом 24-й ракеткой мира Кареном Хачановым и представителем Австрии 108-й ракеткой мира Себастьяном Офнером на «Ролан Гаррос» была остановлена из-за дождя.

Корт накрыли брезентом в ожидании возвращения благоприятных погодных условий. Теннисисты успели сыграть несколько геймов в первом сете. Россиянин на данный момент ведёт со счётом 3:2. На счету Хачанова уже одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх возможных. Отметим, что ранее начало матча уже задержали на несколько минут из-за погоды.

Фото: скриншот трансляции

В следующем круге соревнований Карен Хачанов сыграет с сильнейшим в противостоянии Томми Пол (США, 12) — Мартин Фучович (Венгрия). Этот матч также состоится 28 мая.