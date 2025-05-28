Серена Уильямс была удостоена премии принцессы Астурийской — 2025

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс стала обладательницей премии принцессы Астурийской — 2025 в области спорта. Об этом сообщает Marca.

Решение о присуждении награды приняло жюри во главе с семикратной паралимпийской чемпионкой по плаванию Терезой Пералес. Среди тех, кто претендовал на премию, были 30 кандидатур из 13 стран.

«Она одна из величайших теннисисток в истории с неоспоримыми спортивными достижениями. Серена завоевала 73 индивидуальных титула, включая 23 — «Большого шлема», а также четыре олимпийских золота. Помимо выдающейся спортивной карьеры и соревновательного духа, Серена Уильямс всегда была верной защитницей гендерного равенства и равных возможностей для мужчин и женщин как в спорте, так и в обществе в целом», — приводит слова Пералес Marca.

Премия принцессы Астурийской присуждается за заслуги в разных областях жизни. Ранее награду уже получала легкоатлеты Елена Исинбаева и Себастьян Коу, горнолыжница Линдси Вонн, гонщик Михаэль Шумахер, сборная Бразилии по футболу и теннисист Рафаэль Надаль.