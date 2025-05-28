Виктория Мбоко повторила достижение Мирры Андреевой, выйдя в третий круг «Ролан Гаррос»
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120-я ракетка мира канадская теннисистка 18-летняя Виктория Ванесса Мбоко стала вторым подростком, вышедшим в третий круг женского одиночного разряда на «Ролан Гаррос» за последнее десятилетие. До этого таким достижением могла похвастаться шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева в 2023 году.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 12:10 МСК
59
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
120
Виктория Ванесса Мбоко
В. Мбоко
Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 Виктория Мбоко обыграла Еву Лис из Германии со счётом 6:4, 6:4. В третьем круге Открытого чемпионата Франции Виктория встретится с седьмой ракеткой мира из Китая Чжэн Циньвэнь.
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.
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