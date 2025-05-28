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Виктория Мбоко повторила достижение Мирры Андреевой, выйдя в третий круг «Ролан Гаррос»

Виктория Мбоко повторила достижение Мирры Андреевой, выйдя в третий круг «Ролан Гаррос»
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120-я ракетка мира канадская теннисистка 18-летняя Виктория Ванесса Мбоко стала вторым подростком, вышедшим в третий круг женского одиночного разряда на «Ролан Гаррос» за последнее десятилетие. До этого таким достижением могла похвастаться шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева в 2023 году.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 12:10 МСК
Ева Лис
59
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Виктория Ванесса Мбоко
120
Канада
Виктория Ванесса Мбоко
В. Мбоко

Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 Виктория Мбоко обыграла Еву Лис из Германии со счётом 6:4, 6:4. В третьем круге Открытого чемпионата Франции Виктория встретится с седьмой ракеткой мира из Китая Чжэн Циньвэнь.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.

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