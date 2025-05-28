Виктория Мбоко повторила достижение Мирры Андреевой, выйдя в третий круг «Ролан Гаррос»

120-я ракетка мира канадская теннисистка 18-летняя Виктория Ванесса Мбоко стала вторым подростком, вышедшим в третий круг женского одиночного разряда на «Ролан Гаррос» за последнее десятилетие. До этого таким достижением могла похвастаться шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева в 2023 году.

Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 Виктория Мбоко обыграла Еву Лис из Германии со счётом 6:4, 6:4. В третьем круге Открытого чемпионата Франции Виктория встретится с седьмой ракеткой мира из Китая Чжэн Циньвэнь.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.