«Это сражение». Новак Джокович — об игре против французов на «Ролан Гаррос»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о поведении французской публики, когда игрок сталкивается с представителем Франции на «Ролан Гаррос». Во втором круге соревнований Джокович встретится с Корентеном Муте.

«Давайте посмотрим на четыре «Шлема». Куда бы вы ни приехали, если вы играете с местным игроком, толпа будет на его стороне. В этом нет ничего странного. Правда, здесь, в Париже, во Франции, если сравнивать с другими «Шлемами», толпа громче, страстнее и энергичнее поддерживает своих игроков, что некоторых людей может раздражать. Конечно, это не идеальная обстановка, но вы должны быть готовы.

За свою карьеру я играл во многих враждебных условиях, и в этом нет ничего такого, с чем бы я не сталкивался раньше. Если играю с французом на «Ролан Гаррос», ожидаю, что большинство будет болеть за француза, ничего личного. Правда, когда ты находишься на корте и происходят вещи, которые переходят границы, я понимаю игроков, которые хотят защитить своё пространство, свою целостность, а если кто-то не уважает тебя… есть зрители, которые приходят, чтобы побеспокоить тебя. Не думаю, что их большинство, всего несколько, но я сталкивался с ними несколько раз: иногда ты их игнорируешь, а иногда сталкиваешься с ними. Вот и всё. Это сражение, и иногда не только с соперником», — сказал Джокович в интервью на корте.