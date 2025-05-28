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Джим Курье рассказал о миссии Новака Джоковича в теннисе на данном этапе его карьеры

Джим Курье рассказал о миссии Новака Джоковича в теннисе на данном этапе его карьеры
Новак Джокович
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джим Курье высказался о том, какую пользу для тенниса несёт серб Новак Джокович на данный момент.

«Это удача — что Новак ещё здесь. Он ничего не должен теннису, но часть его миссии сейчас — дать контекст для понимания величия, которое зарождается в лице Янника Синнера и Карлоса Алькараса. Вспомним Федерера в начале его пути: Сампрас долгое время был главной фигурой на Уимблдоне, затем его победил Роджер и принял эстафету. Так вот, часть подарка Новака теннису на данном этапе его карьеры — это то, что он помогает нам понять, насколько выдающимися являются Синнер, Алькарас и, возможно, такие игроки, как Джек Дрейпер, если у них будет шанс снова сыграть против Новака», — приводит слова Курье We love tennis со ссылкой TNT Sports.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 Новак Джокович сыграет с французом Корентеном Муте.

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