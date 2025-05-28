Жасмин Паолини установила самую продолжительную серию побед в карьере

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини выиграла последние восемь матчей, установив самую длинную победную серию в карьере на уровне WTA. На Открытом чемпионате Франции Паолини вышла в третий круг, обыграв Айлу Томлянович из Австралии со счётом 6:3, 6:3. До этого Жасмин стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В третьем круге «Ролан Гаррос» Жасмин Паолини встретится с победительницей матча Юлия Стародубцева (Украина) — Анастасия Потапова (Россия).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.