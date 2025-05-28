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Жасмин Паолини установила самую продолжительную серию побед в карьере

Жасмин Паолини установила самую продолжительную серию побед в карьере
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Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини выиграла последние восемь матчей, установив самую длинную победную серию в карьере на уровне WTA. На Открытом чемпионате Франции Паолини вышла в третий круг, обыграв Айлу Томлянович из Австралии со счётом 6:3, 6:3. До этого Жасмин стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 13:10 МСК
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Айла Томлянович
71
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович

В третьем круге «Ролан Гаррос» Жасмин Паолини встретится с победительницей матча Юлия Стародубцева (Украина) — Анастасия Потапова (Россия).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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