Каспер Рууд неожиданно проиграл Нуну Боржешу во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025

Норвежский теннисист восьмая ракетка мира Каспер Рууд уступил сопернику из Португалии 41-му номеру рейтинга Нуну Боржешу в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2025. Счёт — 2:6, 6:4, 6:1, 6:0 в пользу португальца. Отметим, что в третьем сете Рууд взял медицинский тайм-аут, но продолжил играть, несмотря на проблемы со здоровьем.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. За это время норвежец реализовал 3 брейк-пойнта из 10 возможных, выполнил восемь эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Португалец не допустил ни одной двойной ошибки, реализовал 7 брейк-пойнтов из 11 и выполнил восемь эйсов.

В следующем круге соревнований Нуну Боржеш сыграет с 25-м сеяным на турнире австралийским теннисистом Алексеем Попыриным, который ранее обыграл чилийца Алехандро Табило.