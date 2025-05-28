«В чём же тогда смысл крыши?» Джокович — о разговоре с супервайзером в первом круге «РГ»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился подробностями разговора с судьёй на вышке и с супервайзером в матче первого круга на «Ролан Гаррос». На старте соревнований Джокович обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

«Я просто спросил, когда они примут решение, если примут, закрыть крышу и как долго мы будем играть. Это был первый вопрос, как долго мы будем играть под дождём, потому что дождь шёл довольно сильный, и это повлияло на корт, он стал довольно мокрым, и было много плохих отскоков. Первым делом судья на вышке сообщил мне, что они решили подождать. Я спросил, кто такие «они» и где они находятся; он сказал мне, что супервайзеры и остальные решили оставить всё открытым.

Также на это жаловался Макдональд. Когда я сорвал его подачу при счёте 3:2, он спросил супервайзера, почему они не закрыли крышу сейчас, и тот ответил, что они собираются подождать до другого гейма. Всё это было довольно запутанно, потому что они вроде бы видели на радаре, что дождь должен прекратиться, но не было похоже, что так и будет. Потом дошло до того, что супервайзер сказал мне, что они играют на внешних кортах в таких же условиях. Я ответил, что да, но мы играем на корте с крышей, так в чём же тогда смысл крыши, в чём смысл? В итоге его закрыли, чего, думаю, и добивалось большинство стадиона. Так было лучше для всех, и для игроков, и для болельщиков», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, по ходу матча с Макдональдом Джокович вызвал супервайзера на корт и просил его закрыть крышу на арене Филиппа Шатрье. Сначала супервайзер просьбу серба отклонил, однако позднее крышу над ареной всё же закрыли.