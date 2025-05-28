Нуну Боржеш одержал первую в карьере победу над игроком из топ-10 рейтинга ATP

Португальский теннисист 41-я ракетка мира Нуну Боржеш одержал первую в карьере победу над игроком из топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Сегодня, 28 мая, во втором круге Открытого чемпионата Франции он переиграл восьмую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда. Счёт — 2:6, 6:4, 6:1, 6:0.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. За это время норвежец реализовал 3 брейк-пойнта из 10 возможных, выполнил восемь эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Португалец не допустил ни одной двойной ошибки, реализовал 7 брейк-пойнтов из 11 и выполнил восемь эйсов.

В следующем круге соревнований Нуну Боржеш сыграет с 25-м сеяным на турнире австралийским теннисистом Алексеем Попыриным, который ранее обыграл чилийца Алехандро Табило.