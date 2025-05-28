Боржеш — первый в истории тенниса португалец, который победил игрока топ-10 на ТБШ

41-я ракетка мира Нуну Боржеш стал первым в истории тенниса португальцем, кому удалось победить игрока из топ-10 на турнирах серии «Большого шлема» с момента основания рейтинга в 1973 году.
Сегодня, 28 мая, во втором круге Открытого чемпионата Франции он переиграл восьмую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда. Счёт — 2:6, 6:4, 6:1, 6:0. Эта победа для Боржеша также является первой над игроками топ-уровня в карьере на турнирах АТР других категорий.
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Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. За это время норвежец реализовал 3 брейк-пойнта из 10 возможных, выполнил восемь эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Португалец не допустил ни одной двойной ошибки, реализовал 7 брейк-пойнтов из 11 и выполнил восемь эйсов.
В следующем круге соревнований Нуну Боржеш сыграет с 25-м сеяным на турнире австралийским теннисистом Алексеем Попыриным, который ранее обыграл чилийца Алехандро Табило.
- 28 мая 2025
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