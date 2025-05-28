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Боржеш — первый в истории тенниса португалец, который победил игрока топ-10 на ТБШ

Боржеш — первый в истории тенниса португалец, который победил игрока топ-10 на ТБШ
Нуну Боржеш
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41-я ракетка мира Нуну Боржеш стал первым в истории тенниса португальцем, кому удалось победить игрока из топ-10 на турнирах серии «Большого шлема» с момента основания рейтинга в 1973 году.

Сегодня, 28 мая, во втором круге Открытого чемпионата Франции он переиграл восьмую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда. Счёт — 2:6, 6:4, 6:1, 6:0. Эта победа для Боржеша также является первой над игроками топ-уровня в карьере на турнирах АТР других категорий.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 14:10 МСК
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 1 0
2 		6 6 6
             
Нуну Боржеш
41
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. За это время норвежец реализовал 3 брейк-пойнта из 10 возможных, выполнил восемь эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Португалец не допустил ни одной двойной ошибки, реализовал 7 брейк-пойнтов из 11 и выполнил восемь эйсов.

В следующем круге соревнований Нуну Боржеш сыграет с 25-м сеяным на турнире австралийским теннисистом Алексеем Попыриным, который ранее обыграл чилийца Алехандро Табило.

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