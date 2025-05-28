«Сегодня мне повезло». Боржеш — о неожиданной победе над Руудом на «Ролан Гаррос»

41-я ракетка мира португальский теннисист Нуну Боржеш прокомментировал победу над восьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025. Счёт — 2:6, 6:4, 6:1, 6:0.

«Я много боролся. Особенно в первом сете. Был полностью вымотан. Он играл с огромной интенсивностью. Я не лучшим образом справлялся с ситуацией. Для меня это было слишком. Просто продолжал стараться. Понял, что он начал немного замедляться. Очевидно, он был не на 100%. Не уверен, что результат был бы таким же. Очень горжусь тем, как я боролся с самого начала и до конца. Давал себе шанс. Сегодня мне повезло», — сказал Боржеш в интервью на корте.

В следующем круге соревнований Нуну Боржеш сыграет с 25-м сеяным на турнире австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.