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«Сегодня мне повезло». Боржеш — о неожиданной победе над Руудом на «Ролан Гаррос»

«Сегодня мне повезло». Боржеш — о неожиданной победе над Руудом на «Ролан Гаррос»
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41-я ракетка мира португальский теннисист Нуну Боржеш прокомментировал победу над восьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025. Счёт — 2:6, 6:4, 6:1, 6:0.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 14:10 МСК
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 1 0
2 		6 6 6
             
Нуну Боржеш
41
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

«Я много боролся. Особенно в первом сете. Был полностью вымотан. Он играл с огромной интенсивностью. Я не лучшим образом справлялся с ситуацией. Для меня это было слишком. Просто продолжал стараться. Понял, что он начал немного замедляться. Очевидно, он был не на 100%. Не уверен, что результат был бы таким же. Очень горжусь тем, как я боролся с самого начала и до конца. Давал себе шанс. Сегодня мне повезло», — сказал Боржеш в интервью на корте.

В следующем круге соревнований Нуну Боржеш сыграет с 25-м сеяным на турнире австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.

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Сетка "Ролан Гаррос"
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