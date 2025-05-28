Карлос Алькарас вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Фабиана Марожана

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в третий круг «Ролан Гаррос», одержав победу над венгром Фабианом Марожаном (56-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут. За время матча Алькарас сделал пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 8 из 17 брейк-пойнтов. Марожан сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Карлос Алькарас сыграет с победителем встречи между французом Джованни Мпетчи Перрикаром и представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром.