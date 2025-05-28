Карлос Алькарас вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Фабиана Марожана
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в третий круг «Ролан Гаррос», одержав победу над венгром Фабианом Марожаном (56-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 14:55 МСК
56
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
1 : 3
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|2
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|4
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут. За время матча Алькарас сделал пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 8 из 17 брейк-пойнтов. Марожан сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции Карлос Алькарас сыграет с победителем встречи между французом Джованни Мпетчи Перрикаром и представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром.
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