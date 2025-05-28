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Юлия Стародубцева — Анастасия Потапова, результат матча 28 мая 2025, счет 2:0, 2-й круг Ролан Гаррос

Анастасия Потапова проиграла Стародубцевой во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025
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37-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В матче второго круга она проиграла 81-му номеру мирового рейтинга украинке Юлии Стародубцевой. Встреча завершилась со счётом 6:7, 2:6.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 15:35 МСК
Юлия Стародубцева
81
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		2
         
Анастасия Потапова
37
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Потапова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету её соперницы один эйс, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В третьем круге Стародубцева сыграет с итальянкой Жасмин Паолини. «Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Сетка "Ролан Гаррос" - 2025 (ж)
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