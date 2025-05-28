Анастасия Потапова проиграла Стародубцевой во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025
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37-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В матче второго круга она проиграла 81-му номеру мирового рейтинга украинке Юлии Стародубцевой. Встреча завершилась со счётом 6:7, 2:6.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 15:35 МСК
81
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
|
|2
37
Анастасия Потапова
А. Потапова
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Потапова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету её соперницы один эйс, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.
В третьем круге Стародубцева сыграет с итальянкой Жасмин Паолини. «Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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