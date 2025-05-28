Элина Свитолина вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025
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13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Во втором круге соревнований она одержала уверенную победу над 82-й ракеткой мира из Венгрии Анной Бондарь. Встреча завершилась со счётом 7:6, 7:5.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 14:35 МСК
82
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
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14
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Матч продолжался 2 часа 29 минут. За это время Свитолина выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Бондарь два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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