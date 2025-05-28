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Анна Бондарь — Элина Свитолина, результат матча 28 мая 2025, счет 0:2, 2-й круг Ролан Гаррос

Элина Свитолина вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025
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13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Во втором круге соревнований она одержала уверенную победу над 82-й ракеткой мира из Венгрии Анной Бондарь. Встреча завершилась со счётом 7:6, 7:5.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 14:35 МСК
Анна Бондарь
82
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Элина Свитолина
14
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Матч продолжался 2 часа 29 минут. За это время Свитолина выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Бондарь два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Сетка "Ролан Гаррос" - 2025 (ж)
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