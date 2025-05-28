13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Во втором круге соревнований она одержала уверенную победу над 82-й ракеткой мира из Венгрии Анной Бондарь. Встреча завершилась со счётом 7:6, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 29 минут. За это время Свитолина выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Бондарь два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.